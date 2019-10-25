Армия и оружие
Эхо МосквыВ Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми
Последний раз россиянки выходили на связь почти десять дней назад. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно. Ранее турецкое МВД сообщало о задержании более чем 200 человек, сбежавших из лагерей для семей террористов.
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с чего всё началось
В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».РБКвчера в 23:06
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Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Вести.Ru вчера в 11:40
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
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Lenta.ru 08:47
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 03:56
Экономика
«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию
«Уралкалий Трейдинг» (дочерняя компания ПАО «Уралкалий») подписал контракт на поставку хлористого калия в Индию.
РБК Пермский край вчера в 07:09
Музыка
Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам
Взгляд.ру вчера в 13:20
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Ракетный комплекс C-300 перебросили на границу с Афганистаном
Sputnik Таджикистан 07:19
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь и подросшего сына
Российский певец Сергей Лазарев показал фанатам свою дочь Анну и подросшего сына Никиту, опубликовав новое фото на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:48
Кино
«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
Газета.Ru 23 октября в 12:32
Кино
Глава Минкульта представил базу господдержки кино со списком должников
21 октября министр культуры Владимир Мединский представил базу данных господдержки российского кино.
РЕН ТВ 23 октября в 18:59