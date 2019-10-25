с чего всё началось

Последний раз россиянки выходили на связь почти десять дней назад. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно. Ранее турецкое МВД сообщало о задержании более чем 200 человек, сбежавших из лагерей для семей террористов.

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

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Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

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Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

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Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

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Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

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