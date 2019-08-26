В результате погибли трое сирийских военнослужащих и пять мирных жителей. Под обстрел попали города Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышли и Дарбасия. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале в Сирии военной операции «Источник мира».

В Сирии пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ВС Турции

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