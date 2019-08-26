Армия и оружие
Аргументы и ФактыВ Сирии пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ВС Турции
В результате погибли трое сирийских военнослужащих и пять мирных жителей. Под обстрел попали города Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышли и Дарбасия. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале в Сирии военной операции «Источник мира».
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям
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Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей
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Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
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Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
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В Польше оценили эффективность российского спецназа
Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
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Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
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Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
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