Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Сирии пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ВС Турции

В результате погибли трое сирийских военнослужащих и пять мирных жителей. Под обстрел попали города Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышли и Дарбасия. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале в Сирии военной операции «Источник мира».
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