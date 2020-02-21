Армия и оружие

Deita.ruDeita.ruВ Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
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Поддерживаемые Турцией боевики пытались сбить российский Су-24 над Идлибом

News.ru09:05

Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Взгляд.ру12:27

Поддерживаемые Турцией боевики пытались сбить в Сирии российский Су-24

Эхо Москвы12:03

Попытку боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой сняли на видео

РЕН ТВ11:30

Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба

REGNUM13:10

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Lenta.ru09:02

Су-24 ушел от ПЗРК в Сирии

Рамблер08:57
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Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Здоровье

В России каждый год тайно гибнет 4 миллиона человек

Действительно, демографическая проблема стоит в России очень остро: начиная с 2016 года смертность превышает рождаемость, причём разрыв всё больше.
Царьград 05:33
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
ToDay News Ufa вчера в 18:29
Происшествия

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Коммерсантъ 14:25
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
Экономика

Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei

Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.
3DNews вчера в 04:21
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
РИА Новости 15:24
Наука

Физики не нашли различий между материей и антиматерией

News.ru 10:35
Шоу-бизнес

51-летняя модель разделась и облилась краской ради благотворительности

Кадры фотосессии появились в Instagram-аккаунте Д’Эррико. Ради съемки 51-летняя модель разделась догола и облилась красной краской.
Lenta.ru 02:17
Армия и оружие

Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 03:44
Армия и оружие

«Мы – одна семья»: в НАТО выпустили ролик в поддержку Турции

В представленном НАТО видеоматериале подробно объясняется роль Турции в Североатлантическом альянсе и то, как страна стала его частью.
Военное обозрение 21:02
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости 20:54
Общество

Меган Маркл и Принц Гарри лишатся королевского статуса с апреля

Меган Маркл и принц Гарри прекратят исполнять обязанности членов королевской семьи с апреля.
Paparazzi.ru 03:10
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:18
Общество

Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

RT на русском 14:07
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20:34
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Происшествия

Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области.
Вести.Ru 18:10
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия вчера в 07:05
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 14:45
Армия и оружие

По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции

Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Avia.pro 15:34
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Авто

Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Top Gear Russia вчера в 03:32
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Шоу-бизнес

Жену Джигана выписали из роддома

18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
StarHit.ru 14:30
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК 15:22
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
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