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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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Царьград

Терпение лопнуло: Российский БТР «намял бока» бронеавтомобилю США в Сирии

Царьградвчера в 10:55
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

Общественная служба новостейвчера в 14:12
Политическая Экспертиза

Военнослужащие РФ пресекли провокацию солдат США в сирийской Хасаке

Политическая Экспертизавчера в 12:16
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:00
Труд

Жесткий прессинг американских военных российскими БТРами в Сирии попал на видео

Трудвчера в 16:34
Pravda.Ru

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Pravda.Ruвчера в 10:52
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.proвчера в 04:44

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Известия23:58
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября

Ранее сообщалось, что две выставки и постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу будут временно закрыты для посетителей в связи с необходимостью просушки полов и ремонтных работ после протечки крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации.
RT на русском03:49
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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