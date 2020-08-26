Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября

Ранее сообщалось, что две выставки и постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу будут временно закрыты для посетителей в связи с необходимостью просушки полов и ремонтных работ после протечки крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации.