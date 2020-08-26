В Сирии российский БТР протаранил американский
Смотрите также
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
Более 270 тыс. американцев остались без электричества из-за урагана
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию
Минобороны заявляет, что дедовщину в армии искоренили
Жительницу Саратова задержали за финансирование террористов в Сирии
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
В Альпах спасатели освободили россиянку из ледяной расщелины
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Россия ответила на расширение санкций США
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
Подробнее о событии
Военнослужащие РФ пресекли провокацию солдат США в сирийской Хасаке
Политическая Экспертизавчера в 12:16