В Алтайском крае открылся центр ядерной медицины

В Алтайском крае все больницы возобновляют плановую медпомощь Региональный Минздрав снял ограничения в Барнауле и еще 21 районе Медучреждение укомплектовали современным оборудованием, которое позволяет проводить ежегодно четыре тысячи ПЭТ-исследований, а также пять тысяч исследований на компьютерном томографе и десять тысяч исследований на магнитно-резонансном томографе.