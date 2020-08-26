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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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Газета.Ru

Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Газета.Ruвчера в 13:52
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьградвчера в 14:04
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.proвчера в 04:44
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:00
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.suвчера в 09:44
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tvвчера в 08:36
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалогвчера в 12:08

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
RT на русскомвчера в 21:31
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
РИА Новостивчера в 16:52
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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В Алтайском крае открылся центр ядерной медицины

В Алтайском крае все больницы возобновляют плановую медпомощь Региональный Минздрав снял ограничения в Барнауле и еще 21 районе Медучреждение укомплектовали современным оборудованием, которое позволяет проводить ежегодно четыре тысячи ПЭТ-исследований, а также пять тысяч исследований на компьютерном томографе и десять тысяч исследований на магнитно-резонансном томографе.
АМИТЕЛвчера в 07:34
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБКвчера в 23:00
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru25 августа в 04:02
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