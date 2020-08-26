В Сирии российский БТР протаранил американский
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В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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