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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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Газета.Ru

Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Газета.Ru13:52
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.su09:44
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалог12:08
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ru12:00
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьград14:04
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tv08:36
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.pro04:44

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14

Сегодня Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50 % из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.
3DNews14:29