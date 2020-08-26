Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.