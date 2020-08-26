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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Сирии российский БТР протаранил американский

В Сети появилось видео, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил International MaxxPro США вблизи сирийского города Дерик в провинции Хасака. Этому предшествовало преграждение дороги транспорту РФ американской машиной.В источнике
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Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ru15:51
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьград14:04
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.pro04:44
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ru12:00
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.su09:44
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tv08:36
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалог12:08

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомости16:01
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По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски

В Московской области полицейские провели обыски у ряда бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в государственную корпорацию «Роскосмос», и у представителя руководства компании, входящей в «Ростех».
Lenta.ru13:39
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