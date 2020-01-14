Армия и оружие

News.ruNews.ruВ Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

На севере Сирии вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил РФ отогнал от российско-турецкого патруля сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Инцидент произошёл возле города Кобани. Курды пытались забросать патруль камнями, передаёт Lenta.ru.
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Показаны кадры, как Ми-35М пытался напугать курдских «активистов» на севере Сирии

Военное обозрениевчера в 11:33

Вертолет ВКС РФ отогнал курдских радикалов от патруля на севере Сирии

ФАНвчера в 14:16

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ruвчера в 13:46

В Сирии Ми-35М отпугнул от патруля толпу курдских радикалов

REGNUMвчера в 19:50

Российский вертолёт провёл атаку с обстрелом курдов, попытавшихся атаковать российский военный патруль. Видео

Avia.proвчера в 10:05

Российско-турецкий патруль в Сирии снова забросали камнями

Военное деловчера в 08:47

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ruвчера в 07:53
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Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Газета.Ru 01:11
Происшествия

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

Вести.Ru вчера в 22:42
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Культура

Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей

Вечерняя Москва вчера в 05:12
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru вчера в 07:05
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

"Тампа Бэй Лайтнинг" по буллитам победила "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Аргументы и Факты вчера в 15:50
Политика

Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись

Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Газета.Ru 01:31
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда 13 января в 14:37
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Коммерсантъ вчера в 17:31
Религия

Сильвестров день: что запрещено делать 15 января

Волгоградская правда вчера в 22:01
Космос

Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
Life.ru 13 января в 04:30
Политика

Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Свободная Пресса вчера в 00:18
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

ФАН вчера в 21:55
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Стеша Маликова похудела на восемь килограммов

Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Актер Олег Меньшиков признался, что они с супругой мечтали о детях

«Бог не дал», — заявил 59-летний Меньшиков в интервью изданию Pschycologies.
Чистовик вчера в 22:12
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Кино

Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Телепрограмма вчера в 05:56
Хоккей

Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Советский спорт вчера в 08:20
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Общество

Роскачество представило рекомендации по выбору тушенки

Роскачество опубликовало рекоммендации по выбору тушенки.
ТАСС 00:52
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
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