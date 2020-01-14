Армия и оружие

News.ruNews.ruВ Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

На севере Сирии вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил РФ отогнал от российско-турецкого патруля сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Инцидент произошёл возле города Кобани. Курды пытались забросать патруль камнями, передаёт Lenta.ru.
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В Сирии Ми-35М отпугнул от патруля толпу курдских радикалов

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Вертолет ВКС РФ отогнал курдских радикалов от патруля на севере Сирии

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Российско-турецкий патруль в Сирии снова забросали камнями

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В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

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Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ruвчера в 07:53
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

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Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
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В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

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РИА Новости вчера в 19:50
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Александр Серов пострадал в перестрелке около кафе

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Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
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Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
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ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily вчера в 13:40
Армия и оружие

Польша резко нарастила численность армии

С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине мужчины

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Рене Зеллвегер хотела бы сыграть Бриджит Джонс еще раз

Ревизор.ру вчера в 23:39
Армия и оружие

В Судане подавили вооруженный мятеж

Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
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Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
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Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Пожар на мебельной фабрике ночью произошел в Дятькове

Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:03
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В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
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Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
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Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане

В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском вчера в 06:43
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