Армия и оружие
News.ruВ Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
На севере Сирии вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил РФ отогнал от российско-турецкого патруля сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Инцидент произошёл возле города Кобани. Курды пытались забросать патруль камнями, передаёт Lenta.ru.
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Показаны кадры, как Ми-35М пытался напугать курдских «активистов» на севере Сирии
Военное обозрениевчера в 11:33
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