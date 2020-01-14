На севере Сирии вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил РФ отогнал от российско-турецкого патруля сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Инцидент произошёл возле города Кобани. Курды пытались забросать патруль камнями, передаёт Lenta.ru.

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

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