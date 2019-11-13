Армия и оружие
Piter.tvВ Сирии сменили командующего российской группировкой войск
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, на его пост назначен генерал-лейтенант Александр Чайко.
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В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко.Ведомости06:45
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Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
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Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
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Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
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Политика
Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
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Происшествия
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Происшествия
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Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Общество
«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
РБК 11:57
Политика
Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Национальная служба новостей 14:59
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
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РИА Новости 10:12
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Футбол
Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
Чемпионат 14:41
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Политика
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
Вести.Ru 06:35