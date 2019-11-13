Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvВ Сирии сменили командующего российской группировкой войск

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, на его пост назначен генерал-лейтенант Александр Чайко.
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Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко.
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Россия незаметно сменила главу войск в Сирии

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СМИ сообщили о смене командующего российскими ВДВ в Сирии

REGNUM09:08

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В Сирии сменился командующий российской группировкой войск

Газета.Ru11:06

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Дождь07:31

СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии

РБК07:23

Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии

Ведомости06:45
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Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
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Lenta.ru 13:43
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Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
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Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
Вестник Кавказа 15:18
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

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Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
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Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
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Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Общество

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
РБК 11:57
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Хоккей

Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»

Газета.Ru 13:35
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
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Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол

Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

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В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
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Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции

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Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
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Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
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