Армия и оружие
BFM.ruВ Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии. Он сменил на этом посту генерал-полковника Андрея Сердюкова, который командовал российскими военными в САР с апреля 2019 года.
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В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко.Ведомости06:45
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