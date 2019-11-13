В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко.

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Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии. Он сменил на этом посту генерал-полковника Андрея Сердюкова, который командовал российскими военными в САР с апреля 2019 года.

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