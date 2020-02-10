"В результате интенсивного артиллерийского огня со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] 10 февраля 2020 года в Идлибе пять наших военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения", - отмечается в коммюнике.

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

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