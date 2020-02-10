с чего всё началось

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

В Сирии снова погибли турецкие военные

Политика Два министра Чувашии отправлены в отставку В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.

Здоровье Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Политика В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.