Армия и оружие
Московский КомсомолецВ Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Инцидент произошел в районе населенного пункта Камышлы на северо-востоке Турции. Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску. Военные коалиции сделали предупреждение и выстрелы в воздух, после чего в них открыли огонь.
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По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
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Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Общество
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На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Футбол
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Шоу-бизнес
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери Напомним, что своего первенца Анастасия Костенко родила 10 июля 2018 года.
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С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.