Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

Инцидент произошел в районе населенного пункта Камышлы на северо-востоке Турции. Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску. Военные коалиции сделали предупреждение и выстрелы в воздух, после чего в них открыли огонь.
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с чего всё началось
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил
 спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
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