с чего всё началось

Инцидент произошел в районе населенного пункта Камышлы на северо-востоке Турции. Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску. Военные коалиции сделали предупреждение и выстрелы в воздух, после чего в них открыли огонь.

В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

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