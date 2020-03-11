Происшествия
Газета.RuВ Сирии в ДТП погиб российский военный
Один погиб, и еще два российских военных пострадали при ДТП недалеко от сирийского города Тартус, пишет агентство SANA со ссылкой на начальника полиции города. В российском Минобороны уточнили, что машина съехала в кювет и столкнулась с дорожной постройкой.
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с чего всё началось
"Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля", - сообщили в военном ведомстве. Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус.ТАСС14:22
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