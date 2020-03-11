"Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля", - сообщили в военном ведомстве. Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус.

с чего всё началось

Один погиб, и еще два российских военных пострадали при ДТП недалеко от сирийского города Тартус, пишет агентство SANA со ссылкой на начальника полиции города. В российском Минобороны уточнили, что машина съехала в кювет и столкнулась с дорожной постройкой.

В Сирии в ДТП погиб российский военный

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Общество Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за коронавируса Правительство Украины с 12 марта до 3 апреля ввело карантин по всей территории страны, который предусматривает запрет массовых мероприятий, закрытие учебных заведений и прекращение авиасообщения с рядом стран, при этом закрытие границы государства не планируется.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Гаджеты Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Общество Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян Власти Таиланда из-за распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу МВД страны Анупонга Паочинду.

Здоровье Второй человек в истории излечился от ВИЧ Второй человек за всю историю полностью излечился от ВИЧ, этот факт подтвердили врачи в докладе, опубликованном в журнале Lancet.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Экономика Отельерам мешают налоги Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.

Музыка Группа «Время и стекло» объявила о распаде В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.

Футбол У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Культура Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта 2020 года подписал указ, согласно которому в столице до 10 апреля запрещается проводить любые массовые мероприятия, если численность их участников превышает 5 тыс. человек.