Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Интерфакс00:07

Главные новости к утру 7 февраля

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При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер

ТАССвчера в 23:16

Пассажирский самолет едва не был сбит во время удара Израиля по Дамаску

Известиявчера в 23:04

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новостивчера в 22:59

Минобороны обвинило Израиль в создании угрозы для рейса Тегеран — Дамаск

РБКвчера в 23:49

«Увели из-под смертельного огня»: в МО РФ раскрыли подробности едва не случившейся трагедии с лайнером над Сирией

ТК Звезда00:00
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РИА Новости вчера в 16:14
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В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
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Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
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В Хабаровске введут масочный режим

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RT на русском 01:11
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Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
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Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo хотят создать аналог Google Play

Издание Reuters сообщает, что производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить свою платформу для распространения мобильных приложений.
Игромания.ру вчера в 16:11
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
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Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
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Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
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Разработчики обновили дизайн приложений Google Maps

Приложениям Google Maps исполняется 15 лет.
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Роман с подругой дочери приписали продюсеру Илье Бачурину

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Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

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Основным источником финансирования науки в России по-прежнему является бюджет: в среднем 60–70% общих расходов на исследования составляют госсредства.
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Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
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Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
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Московский «Спартак» обратился с жалобой в ФИФА с требованием взыскать с бразильского «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши, сообщает Globo Esporte.
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До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
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Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп

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