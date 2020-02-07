Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВо время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Гражданский самолет со 172 пассажирами на борту, летевший из Тегерана в Дамаск, 6 февраля был вынужден совершить экстренную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля.
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