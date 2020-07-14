Армия и оружие
RuNews24.ruВ Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
Боевик отметил, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж. Они занимались сбором данных о российских, иранских и сирийских объектах. Один из задержанных боевиков добавил, что американские инструкторы учили их обращаться с американским оружием.
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с чего всё началось
Трое членов экстремистской организации «Магавир ас-Саура» должны были заниматься сбором информации о российских, иранских и сирийских объектах, сообщает ТАСС.Профильвчера в 22:55
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В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах
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