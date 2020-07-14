с чего всё началось

Боевик отметил, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж. Они занимались сбором данных о российских, иранских и сирийских объектах. Один из задержанных боевиков добавил, что американские инструкторы учили их обращаться с американским оружием.

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 89

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