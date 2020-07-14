Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

В Сирии задержали трех боевиков экстремистской организации, которые должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах в Арабской республике. Как рассказали сами задержанные, за это задание им заплатили тысячи долларов.
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с чего всё началось

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.
ТАССвчера в 22:19

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Собиравших сведения о российских объектах боевиков задержали в Сирии

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Известиявчера в 23:30

В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о российских объектах

РИА Новости00:43

В Сирии задержали собиравших данные о российских объектах боевиков

РБКвчера в 23:00

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

Коммерсантъвчера в 22:22

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

ТАССвчера в 22:19

В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о военных объектах РФ

РЕН ТВвчера в 22:00
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