Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
В Сирии задержали трех боевиков экстремистской организации, которые должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах в Арабской республике. Как рассказали сами задержанные, за это задание им заплатили тысячи долларов.
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с чего всё началось
Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.ТАССвчера в 22:19
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В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах
Коммерсантъвчера в 22:22
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