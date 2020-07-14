Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.

с чего всё началось

В Сирии задержали трех боевиков экстремистской организации, которые должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах в Арабской республике. Как рассказали сами задержанные, за это задание им заплатили тысячи долларов.

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

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