Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.

с чего всё началось

Пальмира, Сирия, 14 июля 2020, 07:23 — REGNUM Трое боевиков из экстремистской организации «Магавир ас-Саура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны недалеко от сирийской Пальмиры после подрыва на минном поле, передаёт 14 июля РЕН-ТВ.

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

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