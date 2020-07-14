Армия и оружие
REGNUMВ Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
Пальмира, Сирия, 14 июля 2020, 07:23 — REGNUM Трое боевиков из экстремистской организации «Магавир ас-Саура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны недалеко от сирийской Пальмиры после подрыва на минном поле, передаёт 14 июля РЕН-ТВ.
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с чего всё началось
Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.ТАССвчера в 22:19
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В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах
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