Оставшиеся в живых боевики заблудились и начали искать выход, после чего продолжили движение, затем попали в плен к сирийским войскам. Также Джасем аль-Али признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж, они должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.

В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

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