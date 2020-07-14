Армия и оружие
ИзвестияВ Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Оставшиеся в живых боевики заблудились и начали искать выход, после чего продолжили движение, затем попали в плен к сирийским войскам. Также Джасем аль-Али признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж, они должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.
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В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах
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