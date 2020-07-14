Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Оставшиеся в живых боевики заблудились и начали искать выход, после чего продолжили движение, затем попали в плен к сирийским войскам. Также Джасем аль-Али признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж, они должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.
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В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Известиявчера в 23:30

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

Коммерсантъвчера в 22:22

Задержанный в Сирии боевик рассказал о подготовке у инструкторов США

RT на русскомвчера в 22:51

Задержанный сирийский боевик рассказал о связи с США

Газета.Ruвчера в 23:33

В Сирии задержали собиравших данные о российских объектах боевиков

РБКвчера в 23:00

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

ТАССвчера в 22:19

Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США

РИА Новостивчера в 22:32
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Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
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«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости вчера в 17:54
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В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек

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Общество

В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15

Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
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РИА Новости 00:26
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
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Армия и оружие

МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

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Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
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Актрису из сериала Glee Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
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Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Датой запуска игры назначено 29 октября.
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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

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Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.
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