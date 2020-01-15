Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
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Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Футбол
Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»
Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Игрок «Динамо» Ордец сравнил сборные Украины и России
Игрок московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также высказался о перспективах встречи этих команд на чемпионате Европы 2020 года.
Происшествия
СК проверит факт проживания семей в аварийном общежитии ИВВАИУ
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Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Армия и оружие
Стали известны сроки выпуска нового российского ракетоносца ПАК ДА
Предварительные испытания новейшего российского бомбардировщика начнутся уже в 2023 году.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Политика
Лавров: Индия может начать добывать ресурсы в Арктике
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Авто
Размер среднего автокредита в столице впервые превысил миллион рублей
В Москве средняя стоимость автокредита впервые превысила отметку в миллион рублей.
Наука
В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток
Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Гаджеты
«Убийца» AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступил в продажу
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Футбол
Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома к второй части сезона
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал про подготовку нападающих команды Александра Кокорина и Малкома к второй части текущего сезона.
Армия и оружие
Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи
Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.