Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
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Авиабазу сирийских правительственных сил Тифор в провинции Хомс атаковали израильские самолеты, сообщило
 агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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