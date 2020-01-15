с чего всё началось

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Футбол Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть» Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.

Футбол Игрок «Динамо» Ордец сравнил сборные Украины и России Игрок московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также высказался о перспективах встречи этих команд на чемпионате Европы 2020 года.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.

Политика Лавров: Индия может начать добывать ресурсы в Арктике По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Наука В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.