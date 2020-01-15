Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

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