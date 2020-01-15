Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
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Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Общество
СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия Как сообщал "Байкал-Daily", сегодня утром возле остановки "Русский драматический театр" в Улан-Удэ произошло ДТП.
Общество
В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике ночью произошел в Дятькове
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.