Атака производилась с территории Голанских высот, которые уже более полувека остаются предметом спора между Сирией и Израилем. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Происшествия В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.

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Здоровье В ряде стран предсказали новые вспышки коронавируса Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг спрогнозировал новые вспышки коронавируса в ряде стране.