Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Атака производилась с территории Голанских высот, которые уже более полувека остаются предметом спора между Сирией и Израилем. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
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Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.
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В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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Армия и оружие
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Кино
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Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
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Общество
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Биатлон
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Общество
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Доля низколиквидных квартир на рынке новостроек Московского региона снизилась на 3% относительно прошлого года.
Кино
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Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Музыка
Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020»
Беларусь представит группа VAL Питерская группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
Экономика
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг спрогнозировал новые вспышки коронавируса в ряде стране.
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Армия и оружие
ЛНА стремится сохранить режим прекращения боевых действий в Ливии
Гаджеты
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В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Экономика
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.