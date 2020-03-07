Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Атака производилась с территории Голанских высот, которые уже более полувека остаются предметом спора между Сирией и Израилем. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
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В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Газета.Ru02:51

СМИ: сирийские Хомс и Эль-Кунейтра попали под ракетную атаку Израиля

РЕН ТВвчера в 23:54

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Коммерсантъвчера в 18:43

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РБКвчера в 19:29

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ТАССвчера в 19:24

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

РИА Новости01:06

СМИ: ПВО САР отражает ракетную атаку Израиля в провинции Кунейтра

RT на русскомвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
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Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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Афиша Daily вчера в 18:33
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Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020»

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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
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