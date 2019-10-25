с чего всё началось

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России. На видео российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, после чего из самолета выходят военные полицейские.

Путешествия Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, сообщает АТОР.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Политика Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.

Армия и оружие Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

Политика Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе "Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока Эксперты Роскачества в рамках исследования томатного сока рассказали, на что следует обратить внимание при выборе данного напитка.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Экономика Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.

Политика Небензя призвал Запад не советовать России, как действовать в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по ситуации в Сирии обратился к западным странам, чтобы они начали оказывать содействие в стабилизации обстановки в этой стране, а не раздавать советы.

Технологии Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Общество В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Футбол Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Здоровье Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Авто В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.

Шоу-бизнес Появились снимки Заворотнюк с тяжелобольными детьми Новые снимки появились на страничке, созданной родными Анастасии Заворотнюк в её поддержку.