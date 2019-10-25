Армия и оружие

РБКРБКПоявилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России. На видео российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, после чего из самолета выходят военные полицейские.
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с чего всё началось
Телеканал "Звезда" опубликовал
 видео с переброской военной полиции РФ в Сирию для отвода курдов-террористов с турецкой границы в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.
Народные новости01:33

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео переброски военных полицейских в Сирию

ТАСС03:29

Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию

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