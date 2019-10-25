Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с переброской военной полиции РФ в Сирию для отвода курдов-террористов с турецкой границы в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.Народные новости01:33
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Авто
Стажеры Bentley восстановили двигатель 1920-х годов
Стажерам понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4 цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
Культура
Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом
Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом.
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
Футбол
Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Футбол
Украинский футболист не отказался от своих слов о сборной России
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не сожалеет о своих словах о команде России.
Музыка
Селена Гомес попросила фанатов быть добрее к Хейли Болдуин
Не было никакого «ответа», — попросила модель.
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
Общество
Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance - Nike станет техническим спонсором клуба
«Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американской компании New Balance, которая сейчас является техническим спонсором английского клуба, рапортует Liverpool Echo.
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
Происшествия