Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Телеканал "Звезда" опубликовал
 видео с переброской военной полиции РФ в Сирию для отвода курдов-террористов с турецкой границы в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.
Народные новости01:33

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Военная полиция из Чечни начала патрулирование на севере Сирии

Интерфакс07:16

Военные полицейские из Чечни начали патрулирование на севере Сирии

ТАСС07:11

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РИА Новости00:01

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК00:47

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Известия01:20

Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию

RT на русском01:22

Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

ТК Звездавчера в 22:00
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ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
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Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет

"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
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Стажеры Bentley восстановили двигатель 1920-х годов

Стажерам понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4 цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
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Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
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Культура

Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом

Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом.
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Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
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Футбол

Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Политика

Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе

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Происшествия

В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен

В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Футбол

Украинский футболист не отказался от своих слов о сборной России

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не сожалеет о своих словах о команде России.
Газета.Ru 05:59
Музыка

Селена Гомес попросила фанатов быть добрее к Хейли Болдуин

Не было никакого «ответа», — попросила модель.
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Политика

В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Общество

Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29
Футбол

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance - Nike станет техническим спонсором клуба

«Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американской компании New Balance, которая сейчас является техническим спонсором английского клуба, рапортует Liverpool Echo.
Евро-футбол.ру 06:47
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
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«Трактор» заключил контракты с Энвером Лисиным и Александром Авциным

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В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

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Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
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