с чего всё началось

Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Авто Стажеры Bentley восстановили двигатель 1920-х годов Стажерам понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4 цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Футбол Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Политика В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.