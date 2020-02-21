Общество
Время БухгалтераВ Системе быстрых платежей есть риск утечки данных пользователей
Центробанк обнаружил риски утечки данных в недавно запущенной Системе быстрых платежей (СПБ). Сервис имеет проблему перебора номеров телефонов, пишет «Коммерсантъ». По этой причине регулятор заблокировал около 23 тыс. операций.
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Центробанк за перебор телефонных номеров заблокировал более 23 000 операций в СБП
МонаВиста21 февраля в 10:24
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть
По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
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Орбитальный марсианский аппарат MRO временно отключили для обновления
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Не заболеть раком. Как вредные привычки влияют на появление онкологии
В качестве профилактики во всём мире предлагается программа Harm Reduction (программа снижения вреда), которая позволяет минимизировать воздействие вредных привычек, а потому эффективна для профилактики многих видов рака.
Кино
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Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Армия и оружие
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В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
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Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
В третьем круге Анисимова встретится с победительницей пары Светлана Кузнецова — Ига Швентек.
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Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»
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Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
Футбол
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»
Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Музыка
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Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Единоборства
Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше
Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
Здоровье
Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб
Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
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Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G.
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей
На месяц с лишним раньше положенного начали просыпаться в средней полосе России клещи.
Авто
У Seat Ibiza не будет «заряженной» версии под брендом Cupra
Главный инженер испанской марки Аксель Андорф опроверг возможное появление хот-хэтча Ibiza под высокопроизводительным суббрендом Cupra.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Происшествия
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе
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