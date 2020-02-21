Общество

Время БухгалтераВремя БухгалтераВ Системе быстрых платежей есть риск утечки данных пользователей

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Центробанк обнаружил риски утечки данных в недавно запущенной Системе быстрых платежей (СПБ). Сервис имеет проблему перебора номеров телефонов, пишет «Коммерсантъ». По этой причине регулятор заблокировал около 23 тыс. операций.
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