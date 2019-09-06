Экономика
Российская газетаВ Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду
Первые покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду прошли в России, сообщили в пресс-службе АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Техническую возможность покупки в магазине "220Вольт" обеспечил Банк Русский Стандарт.
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика
ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу
Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
RT на русском 07:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Здоровье
В Краснодаре хирурги удалили редкий вид опухоли
Краснодарские известия 01:02
Футбол
Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб
Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити», утверждает Daily Mail.
Чемпионат 02:43
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Экономика
На Лермонтовском ГМЗ стали производить больше удобрений
Участок производства водорастворимого удобрения модернизировали в рамках программы обновления производственного комплекса завода.
Победа 26 07:47