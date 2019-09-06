Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду

2 фото
Первые покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду прошли в России, сообщили в пресс-службе АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Техническую возможность покупки в магазине "220Вольт" обеспечил Банк Русский Стандарт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

К СБП подобрали динамический код

Коммерсантъвчера в 18:50

«220 вольт» первым в РФ запустил оплату через СБП

Retail & Loyaltyвчера в 07:35

В Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду

Российская газета06:22

В Системе быстрых платежей впервые оплатили товары

Rambler News Service04:30

Через СБП проведен первый платеж с использованием динамического QR-кода

Банки.ру01:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Lenta.ru 05:21
Футбол

Семак отреагировал на УДО Кокорина

Газета.Ru 05:15
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия

Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма

В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Авто

Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика

ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу

Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
RT на русском 07:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия

В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Политика

Путин проверит строительство космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

RT на русском 06:48
Кино

Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»

Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Здоровье

В Краснодаре хирурги удалили редкий вид опухоли

Краснодарские известия 01:02
Футбол

Кадыров заговорил о заслугах Кокорина и Мамаева перед народом

Lenta.ru 07:52
Футбол

Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб

Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити», утверждает Daily Mail.
Чемпионат 02:43
Экономика

Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках

REGNUM 06:01
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Экономика

На Лермонтовском ГМЗ стали производить больше удобрений

Участок производства водорастворимого удобрения модернизировали в рамках программы обновления производственного комплекса завода.
Победа 26 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное