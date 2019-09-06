Первые покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду прошли в России, сообщили в пресс-службе АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Техническую возможность покупки в магазине "220Вольт" обеспечил Банк Русский Стандарт.

В Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду

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