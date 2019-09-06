Экономика
Российская газетаВ Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду
Первые покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду прошли в России, сообщили в пресс-службе АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Техническую возможность покупки в магазине "220Вольт" обеспечил Банк Русский Стандарт.
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Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Политика
Путин рассчитывает на снижение в России ипотечной ставки
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ипотечная ставка по стране будет падать в целом по мере реализации спецпроекта для молодых семей на Дальнем Востоке.
Профиль 03:21
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в пакете
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похорон в полиэтиленовом пакете труженицы тыла, которая умерла в пансионате для ветеранов войны и труда.
ТАСС 06:37
Авто
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Политика
Путин прибыл в Амурскую область для посещения космодрома «Восточный»
Президент РФ Владимир Путин по завершении рабочей программы на ВЭФ-2019 прибыл в Амурскую область, где планирует посетить космодром «Восточный».
ФАН 06:21
Общество
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок.
Агентство Москва 02:45
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Политика
Экспериментировать с системой выборов можно и нужно, заявил Собянин
Ломать традиционную классическую избирательную систему нельзя, но нужно экспериментировать, чтобы выборы стали привлекательными для избирателя, но при этом гарантировали тайну голосования и корректный учёт голосов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес
Поклонники Караченцова установят на его могиле памятник за свой счет
Актер Николай Караченцов умер осенью 2018 года, но на его могиле до сих пор не установлен памятник.
Народные новости вчера в 23:31
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
Интерфакс 06:34
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Кино
Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel
Астрахань FM 04:10
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Здоровье
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей
Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Российская газета 06:08
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Футбол
Кокорин имеет право сыграть уже в ближайшем туре РПЛ
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право выйти на поле в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 06:22
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35