Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.

с чего всё началось

В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или карты.

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

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