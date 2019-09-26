Экономика
РБКВ Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или карты.
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с чего всё началось
Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.РБКвчера в 23:00
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Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе «Пётр Житников»
RT на русском 02:07
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие
ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР
За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Новостной фронт 24 сентября в 01:08
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com вчера в 08:49
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 24 сентября в 18:45
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС вчера в 04:40
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество
В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Футбол
«Интер» обыграл «Лацио» в Серии А
RT на русском вчера в 17:06
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Технологии
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду
Съедобные тарелки изобрели сотрудники двух алтайских вузов Сотрудники АлтГУ совместно с АлтГТУ им. Ползунова придумали тарелки, которые можно съесть, сообщили в сообществе Barnaul22.
АМИТЕЛ 02:02
Кино
Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
Рамблер вчера в 03:58
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК вчера в 17:56
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19