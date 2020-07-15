Общество

Газета.RuГазета.RuВ Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился, что изменилось в московской команде после того, как пост главного тренера занял сербский специалист Марко Николич.
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Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
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СМИ узнали о планах дочери Пескова зарегистрировать товарный знак Visit Moscow

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В Тульской области от коронавируса скончались 5 человек

За последние сутки в Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

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Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
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Расстояние от небесного тела до Земли будет рекордно минимальным – меньше, чем составляет расстояние до ближайшего спутника Луны.
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С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
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