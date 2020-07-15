Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

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