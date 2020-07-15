Общество
Газета.RuВ Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
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На Аляске планируют убрать памятник главе русских поселений Баранову
Общественная служба новостей02:39
Гудбай, Аляска: почему жители США против памятника Александру Баранову?
Аргументы и Факты - Архангельск13 июля в 07:36
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Игры
Консольная игра Death Stranding вышла на ПК
Общественная служба новостей вчера в 20:29
Общество
В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
РИА Новости 02:00
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Армия и оружие
При обстрелах на границе Армении и Азербайджана погиб генерал
Ранее «Профиль» писал, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня и обстреляли азербайджанские позиции на участке границы в Товузском районе.
Профиль вчера в 08:41
Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль
Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Адвокат Пашаев опроверг слухи о желании Ефремова сменить защитника
Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что артист хочет сменить защитника.
Народные новости 03:32
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Общество
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому.
Известия 02:51
Происшествия
В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали
ИнфоСМИ вчера в 13:39
Футбол
Миранчук рассказал об изменениях в команде с приходом Николича
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился, что изменилось в московской команде после того, как пост главного тренера занял сербский специалист Марко Николич.
Газета.Ru вчера в 20:35
Общество
Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы
Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
Общество
В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом
В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Фонтанка.Ру 03:47
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Общество
СМИ узнали о планах дочери Пескова зарегистрировать товарный знак Visit Moscow
Компания 02:49
Общество
В Тульской области от коронавируса скончались 5 человек
За последние сутки в Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 03:49
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Гаджеты
Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет»
Xiaomi Mi 10 Pro Предположительно, речь идет о Xiaomi Mi 10 Venti, который станет первым флагманским смартфоном компании, оснащенным AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
iXBT.com вчера в 23:35
Недвижимость
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Космос
NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида
Расстояние от небесного тела до Земли будет рекордно минимальным – меньше, чем составляет расстояние до ближайшего спутника Луны.
Live24 вчера в 02:50
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Общество
За сутки после коронавируса в России выписаны 10 424 человека
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 10 424 пациента.
RT на русском 03:53