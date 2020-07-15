Общество
Газета.RuВ Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
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На Аляске планируют убрать памятник главе русских поселений Баранову
Общественная служба новостей02:39
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Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa 13 июля в 09:56
Космос
Кто станет первой женщиной на Луне
Еще пять женщин завершили подготовку в 2019 году и в космосе пока не были, но рано или поздно побывают и тоже станут кандидатами на звание первой.
Популярная механика вчера в 11:36
Общество
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Происшествия
Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия
Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Кино
Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Гаджеты
Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее
Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Общество
Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru 06:20
Космос
Астрономы-любители помогли найти необычные коричневые карлики
Астрономы надеются использовать эти коричневые карлики, чтобы узнать больше об экзопланетах, ведь в образовании этих объектов участвуют похожие процессы.
Индикатор 13 июля в 10:57
Политика
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии
Всего в выборам президента Белоруссии допущены 5 кандидатов: Лукашенко, Канопацкая, Дмитриев, Черечень и Тихановская.
Взгляд.ру вчера в 06:44
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01