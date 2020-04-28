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РБКРБКВ «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть

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Радикальное падение спроса и цен на энергоресурсы, вызванное пандемией COVID-19, обернется для России падением ВВП на 5–13%, подсчитали эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
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