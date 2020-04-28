Коронавирус

РБКРБКВ «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть

Радикальное падение спроса и цен на энергоресурсы, вызванное пандемией COVID-19, обернется для России падением ВВП на 5–13%, подсчитали эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
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Эксперты «Сколково»: доходы России от экспорта нефти в 2020г. упадут минимум в 2,5 раза

Деловое.ТВ02:29

В «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть

РБКвчера в 12:45

В «Сколково» предсказали падение доходов РФ от экспорта нефти в 2020 году в 2,5 раза

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Снижение спроса на электроэнергию в России будет углубляться в апреле-мае

ПРАЙМвчера в 16:40
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В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Здоровье

В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса

По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Общество

Собчак рассказала Соловьеву, зачем ввязалась в крабовый бизнес

Ксению Собчак пригласили в крабовый бизнес в качестве инвестора и партнера. Изначально она не собиралась погружаться в тонкости отрасли.
Телеканал 360° 02:23
Происшествия

В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

РИА Новости 27 апреля в 23:59
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Кино

На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»

Piter.tv вчера в 04:49
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Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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Футбол

Уткин заступился за вратаря Фролова

Журналист и известный блогер Василий Уткин высказал свое мнение о ситуации с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который ранее дал интервью, в котором раскритиковал действия правительства России.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Общество

Президиум ВС продлил до 11 мая режим ограниченного доступа в суды

Ограниченный доступ в здания российских судов продлён до 11 мая.
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В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь

Evo-rus.com 00:13
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

Доля жителей Москвы среди новых пациентов с COVID-19 оказалась меньше 40%

Доля москвичей среди новых заболевших в России составила 38%, подсчитал РБК.
РБК 04:59
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Общество

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
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Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram

Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Общество

На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

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В Таджикистане хотят запретить русифицировать фамилии и имена

РИА Новости 04:57
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Общество

Экзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Государственная итоговая аттестация в колледжах и техникумах может пройти в дистанционном режиме.
Российская газета 04:24
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