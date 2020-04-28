Коронавирус
РБКВ «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть
Радикальное падение спроса и цен на энергоресурсы, вызванное пандемией COVID-19, обернется для России падением ВВП на 5–13%, подсчитали эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
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Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Здоровье
В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса
По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Собчак рассказала Соловьеву, зачем ввязалась в крабовый бизнес
Ксению Собчак пригласили в крабовый бизнес в качестве инвестора и партнера. Изначально она не собиралась погружаться в тонкости отрасли.
Телеканал 360° 02:23
Происшествия
В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
РИА Новости 27 апреля в 23:59
Кино
На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
Piter.tv вчера в 04:49
Происшествия
В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и известный блогер Василий Уткин высказал свое мнение о ситуации с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который ранее дал интервью, в котором раскритиковал действия правительства России.
Vprognoze.ru вчера в 02:41
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Президиум ВС продлил до 11 мая режим ограниченного доступа в суды
Ограниченный доступ в здания российских судов продлён до 11 мая.
РАПСИ 04:47
Общество
В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса
В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь
Evo-rus.com 00:13
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Доля жителей Москвы среди новых пациентов с COVID-19 оказалась меньше 40%
Доля москвичей среди новых заболевших в России составила 38%, подсчитал РБК.
РБК 04:59
Общество
В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond
Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram
Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать фамилии и имена
РИА Новости 04:57
Общество
Экзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно
Государственная итоговая аттестация в колледжах и техникумах может пройти в дистанционном режиме.
Российская газета 04:24