По данным исследователей, на курящих людей в России расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих. "Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год", - отметила директор центра Наталья Комарова.

с чего всё началось

По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

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