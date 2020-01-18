Общество
РБКВ «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
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с чего всё началось
По данным исследователей, на курящих людей в России расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих. "Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год", - отметила директор центра Наталья Комарова.ТАСС01:08
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В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Комсомольская правда01:40
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