Общество
РБКВ «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
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с чего всё началось
Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.ТАСС01:08
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В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Комсомольская правда01:40
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Политика
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
Космос
Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
Религия
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов
Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Политика
Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме
Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Кино
Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Политика
Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
Общество
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор
Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.
Биатлон
Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная Франции по биатлону финишировала первой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.