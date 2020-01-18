Общество

РБКРБКВ «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
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с чего всё началось

Эксперты: система здравоохранения в РФ тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС01:08

Подробнее о событии

Малышева прокомментировала исследование о расходах России на курильщиков

RT на русском10:34

Эксперты рассказали о тратах системы здравоохранения России на курильщиков

Говорит Москва01:14

«Сколково»: здравоохранение в РФ тратит на курильщиков более 1,3 трлн рублей в год

Коммерсантъ06:15

В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

РБК04:53

В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих

Комсомольская правда01:40

Подсчитана экономия бюджета в случае отказа россиян от курения

Lenta.ru06:53

Эксперты: система здравоохранения в РФ тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

ТАСС01:08
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Политика

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
RT на русском вчера в 08:26
Космос

Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA

Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
РБК вчера в 05:00
Религия

РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов

Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
РИА Новости 10:21
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
ТАСС вчера в 13:25
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Политика

Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Взгляд.ру 12:59
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 16 января в 06:21
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 16 января в 17:21
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Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
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Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Происшествия

В Самаре локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 13:03
Гаджеты

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa 04:40
Авто

Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.
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Жители Латвии возмутились из-за русского языка

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Газета.Ru 12:59
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Общество

Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
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Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Хэт-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»

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Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.
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Биатлон

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная Франции по биатлону финишировала первой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
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«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
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