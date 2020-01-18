Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

Космос Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.

Религия РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.

Политика Зеленский не принял отставку Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Авто Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Общество Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".