Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс». Как сообщил премьер-министр Янез Янша, в стране складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе.
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Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

РБК07:28

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Коммерсантъ06:17

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Lenta.ru06:32

Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране

Известия07:19

Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии

Российская газета05:04

Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

ТАСС05:00
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
19
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
595
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
6
Шоу-бизнес

Каменских и Потап выпустили романтичный клип

Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.
Телеканал 360° 06:27
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
9
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Культура

На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт

Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря", сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.
РИА Новости 12:42
15
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,6K
Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
2,7K
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Гаджеты

Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой

Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости вчера в 10:05
3
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
1,7K
Шоу-бизнес

Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова

39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
9
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
7
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
863
Шоу-бизнес

Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной.
Что происходит 08:45
9
Здоровье

В Екатеринбурге 58 пациентов с коронавирусом лечатся вне больниц

В Свердловской области 58 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, лечатся вне больничных стационаров.
Политсовет 06:04
5
Общество

На Ставрополье продлят режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
REGNUM 09:13
23
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
1,5K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,6K
Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета 04:02
6
Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
281
Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

REGNUM 11:29
192
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
1,4K
Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
4
Общество

Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин

В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
2
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