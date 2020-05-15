Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс». Как сообщил премьер-министр Янез Янша, в стране складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

РБК07:28

Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране

Известия07:19

Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии

Российская газета05:04

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Коммерсантъ06:17

Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Lenta.ru06:32

Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

ТАСС05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:13 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора просит не смягчать в регионе режим самоизоляции и другие ограничения.
REGNUM 03:13
615
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
55
Футбол

Леонид Кучук объяснил обилие белорусских тренеров в России

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, известный в России по работе в «Кубани» и «Локомотиве», рассказал, почему в России работает множество белорусских специалистов.
Чемпионат 06:32
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru 13 мая в 14:05
2
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
6
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
273
Культура

«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году

Киноафиша России 08:35
Транспорт

Власти Москвы назвали условие для возобновления услуг каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.
РБК 10:56
60
Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
866
Происшествия

Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
95
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
37
Общество

Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня.
Известия 09:15
Экономика

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
10
Наука

Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19

Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:41
Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
1
Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
7
Происшествия

Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

Коммерсантъ вчера в 11:49
65
Происшествия

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 30

Еще четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 31, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 10:39
13
Политика

Киев отказался закреплять в Конституции особый статус Донбасса

Украинская сторона отрицает возможность предоставления особого статуса Донбассу в Конституции страны, следует из заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в регионе.
Rambler News Service 01:15
48
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
89
Экономика

Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти»

На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью».
Эхо Москвы вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Тина Канделаки раскритиковала Тарасова за интервью о разводе с Бузовой

iReactor 11:21
Технологии

Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy

Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
ТАСС 11:21
Общество

Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
2,3K
Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
9
Общество

Как подать заявление на выплату 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет в Москве

Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно с 1 июня начнут выдавать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сиб.фм 13 мая в 00:55
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
4
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
382
Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное