Коронавирус
BFM.ruВ Словении закончилась эпидемия коронавируса
В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс». Как сообщил премьер-министр Янез Янша, в стране складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе.
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Общество
Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:13 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора просит не смягчать в регионе режим самоизоляции и другие ограничения.
REGNUM 03:13
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Футбол
Леонид Кучук объяснил обилие белорусских тренеров в России
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, известный в России по работе в «Кубани» и «Локомотиве», рассказал, почему в России работает множество белорусских специалистов.
Чемпионат 06:32
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru 13 мая в 14:05
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Культура
«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году
Киноафиша России 08:35
Транспорт
Власти Москвы назвали условие для возобновления услуг каршеринга
Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.
РБК 10:56
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня.
Известия 09:15
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
Наука
Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19
Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:41
Наука
«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»
Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Происшествия
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 30
Еще четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 31, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 10:39
Политика
Киев отказался закреплять в Конституции особый статус Донбасса
Украинская сторона отрицает возможность предоставления особого статуса Донбассу в Конституции страны, следует из заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в регионе.
Rambler News Service 01:15
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Экономика
Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти»
На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью».
Эхо Москвы вчера в 22:22
Технологии
Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy
Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
ТАСС 11:21
Общество
Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
Общество
Как подать заявление на выплату 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет в Москве
Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно с 1 июня начнут выдавать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сиб.фм 13 мая в 00:55
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53