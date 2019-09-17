Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

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На учениях в Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщили ТАСС в военном следственном отделе СКР по Смоленскому гарнизону. Учения проходили в населенном пункте Жерновка.

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

О чем говорит Смоленск

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