Происшествия
КоммерсантъВ Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии
На учениях в Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщили ТАСС в военном следственном отделе СКР по Смоленскому гарнизону. Учения проходили в населенном пункте Жерновка.
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с чего всё началось
Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.ТАСС04:31
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