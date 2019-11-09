Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
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Алексей Владимирович Островский
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Смоленской области с 26 апреля 2012. Депутат Государственной думы России IV-VI созывов, член Высшего совета ЛДПР.
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