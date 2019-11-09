Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

О чем говорит Смоленск

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