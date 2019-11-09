В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило накануне вечером.

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

О чем говорит Смоленск

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