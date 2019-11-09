Происшествия
Газета.RuВ Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило накануне вечером.
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Алексей Островский примет участие в церемонии прощания с главой Холм-Жирковского района
О чем говорит Смоленск02:47
Губернатор Смоленской области посетит прощание с погибшим главой района
Рабочий путь (г. Смоленск)02:30
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Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Единоборства
Волков оказался легче Харди на взвешивании перед боем в Москве
В пятницу, 8 ноября, российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Грег Харди прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Профиль вчера в 14:51
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Футбол
Артем Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в клуб из Санкт-Петербурга.
Bookmaker-ratings.ru 07:16
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.
Политическая Экспертиза 05:30
Футбол
Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Хоккей
Олофссон: силовой приём Кучерова на Соботке повысил градус матча
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошёл в Стокгольме, рассказал о влиянии на игру эпизода с участием форварда «молний» Никиты Кучерова.
Чемпионат 05:00
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 06 ноября в 10:47
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Здоровье
Врач назвала главные болезни современной молодежи
«Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача высшей категории и общей практики Ларисы Алексеевой, насколько заключение экспертов верно и каким заболеваниям подвержены представители этой эпохи.
Вечерняя Москва вчера в 13:34
Политика
Зеленский распорядился перевести управление армией на стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.
RT на русском 06:55
Хоккей
Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла
Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выйдет замуж
Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
Телепрограмма 03:53
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма
Александр Щербак / РИА "Новости" Украина и США стали единственными странами, которые отказались поддержать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
РЕН ТВ 07 ноября в 18:15
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru 06 ноября в 13:16
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 07 ноября в 09:20
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05