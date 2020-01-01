В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына, которые были ранее найдены в полутора километрах от беседки, где парень с друзьями отмечал День рождения друга. Следователи и полицейские продолжают работать на месте происшествия у канала, рядом с рекой Гобза.

Авто Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,31 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 62,31 рубля.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Общество ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Общество В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом «Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.

Религия Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО По состоянию на 1 октября 2019 года к высокорисковой зоне отнесены девять субъектов Российской Федерации: Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея, Дагестан и Ингушетия, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики и республика Северная Осетия – Алания, следует из проведенного ЦБ мониторинга.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.