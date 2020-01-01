Происшествия

КП - СмоленскКП - СмоленскВ Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына

В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына, которые были ранее найдены в полутора километрах от беседки, где парень с друзьями отмечал День рождения друга. Следователи и полицейские продолжают работать на месте происшествия у канала, рядом с рекой Гобза.
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«Сальвар» опроверг версию с «подбросом» тела Влада Бахова

Рабочий путь (г. Смоленск)11:10

В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына

КП - Смоленск09:38

Родные опознали кроссовки. Подробности с места находки тела Влада Бахова

Smolnarod.ru08:18
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Шоу-бизнес

Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Пятый канал 06:51
Происшествия

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков

РБК 07:12
Авто

Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа

Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Letnews.ru 04:25
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Политика

Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
RT на русском 10:26
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 62,31 рубля.
ТАСС 02:07
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине

Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Газета.Ru 07:32
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Космос

На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде

На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Дни24 вчера в 07:38
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Гаджеты

Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
News.ru 27 января в 06:15
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM 11:04
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Общество

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Религия

Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Коммерсантъ 09:16
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Киберспорт

Winstrike назвала двух временных игроков состава по Dota 2

Андрей Afoninje Афонин и Алик V-Tune Воробей присоединились к составу Winstrike Team по Dota 2 в роли стендинов.
CyberSport.ru 11:11
Кино

Приянка Чопра сыграет в новой «Матрице»

ИА InterMedia 03:26
Экономика

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

По состоянию на 1 октября 2019 года к высокорисковой зоне отнесены девять субъектов Российской Федерации: Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея, Дагестан и Ингушетия, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики и республика Северная Осетия – Алания, следует из проведенного ЦБ мониторинга.
Rambler News Service 27 января в 05:30
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 06:08
Космос

Обозначены сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»

Первый опытный образец космического грузовика «Арго» появится уже в 2023 году.
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