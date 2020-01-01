Происшествия
КП - СмоленскВ Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына
В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына, которые были ранее найдены в полутора километрах от беседки, где парень с друзьями отмечал День рождения друга. Следователи и полицейские продолжают работать на месте происшествия у канала, рядом с рекой Гобза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Политика
Зеленский поддержал позицию Польши по Второй мировой войне
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Футбол
Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Экономика
Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота»
Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Кино
Netflix заказал производство сериала по манге и аниме One Piece
Компания Netflix заказала производство игрового шоу, в основу которого ляжет один из самых популярных аниме-сериалов One Piece.
Наука
Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Происшествия
Убивший студентку историк Олег Соколов признан вменяемым
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.