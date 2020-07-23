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REGNUM
REGNUM

В Ленобласти почти в три раза снизилось число заболевших пневмонией

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 12:33 — REGNUM В Ленинградской области в период пандемии зафиксирован рекордный рост числа заболевших внебольничной пневмонией жителей региона. Такого количества пациентов с данным диагнозом в области не было никогда.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.
Фонтанка.Ру05:53
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Петербургский дневник

В Смольном назвали причину роста числа внебольничных пневмоний в Петербурге

Петербургский дневник09:06
АБН

Комздрав Петербурга объяснил рост числа внебольничных пневмоний

АБН06:45
КП - Санкт-Петербург

Петростат выявил десятикратный рост числа внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:53
Телеканал Санкт-Петербург

Петербуржцы в 10 раз чаще стали болеть внебольничной пневмонией

Телеканал Санкт-Петербург01:56
Piter.tv

По статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Piter.tvвчера в 15:55
Фонтанка.Ру

Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Фонтанка.Ру05:53
Эхо Москвы

Башкирское управление Роспотребнадзолра зафиксировало резкий рост заболеваемости «внебольничной пневмонией»

Эхо Москвывчера в 15:30

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Газета.Ru03:03
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMeвчера в 23:10
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Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM08:51
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известиявчера в 04:04
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК04:25
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СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо08:13
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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