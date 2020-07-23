В Ленобласти почти в три раза снизилось число заболевших пневмонией
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 12:33 — REGNUM В Ленинградской области в период пандемии зафиксирован рекордный рост числа заболевших внебольничной пневмонией жителей региона. Такого количества пациентов с данным диагнозом в области не было никогда.В источнике
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Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.
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