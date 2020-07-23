Общество

Piter.tvPiter.tvВ Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру". Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня.
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с чего всё началось

Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.
Фонтанка.Ру05:53

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В Смольном объяснили ситуацию с внебольничными пневмониями в Петербурге

АиФ Санкт-Петербург06:40

В Смольном назвали причину роста числа внебольничных пневмоний в Петербурге

Петербургский дневник09:06

В Смольном объяснили резкий рост числа внебольничных пневмоний в Петербурге

Peterburg2.ru07:50

Комздрав Петербурга объяснил рост числа внебольничных пневмоний

АБН06:45

Комздрав объяснил резкий рост числа внебольничных пневмоний в Петербурге

78.ru10:16

В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

DP.RU06:07

Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Фонтанка.Ру05:53
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Футбол

Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб

Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.
Газета.Ru 10:19
Политика

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
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Политика

Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Игры

Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии

Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.
Игромания.ру 09:21
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца

Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
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Кино

Джеймс Кэмерон рассказал, каким получается «Аватар 2»

В недавнем интервью Toronto Sun режиссёр рассказал, какой получается его новая история.
Фильм Про 05:48
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Футбол

Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба «Вильярреал»

Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери.
ТАСС Спорт 06:38
Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС

РИА Новости 10:37
Политика

США и страны Балтии обвинили Россию в попытках переписать историю

Руководители внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов, Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором обвинили РФ в «попытках извратить» исторические события.
Наша версия 05:41
23
Здоровье

Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 21 июля в 11:40
147
Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
23
Общество

Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации

Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
15
Армия и оружие

Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
19
Футбол

Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн

CT news вчера в 03:39
3
Происшествия

Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
44
Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

Учёные в ходе эксперимента выяснили, что мужская бисексуальность, ранее считающаяся мифом, действительно существует.
Discover24 06:50
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
11
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
260
Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
6
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
64
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Коммерсантъ 10:22
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Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Lenta.ru 09:04
3
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
97
Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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