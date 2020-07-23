Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.

с чего всё началось

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру". Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня.

Футбол Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.

Политика Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.

Игры Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.

Кино Джеймс Кэмерон рассказал, каким получается «Аватар 2» В недавнем интервью Toronto Sun режиссёр рассказал, какой получается его новая история.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 374

Футбол Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба «Вильярреал» Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери.

Общество Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. 23

Общество Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации. 26

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 380

Наука Подтверждена теория мужской бисексуальности Учёные в ходе эксперимента выяснили, что мужская бисексуальность, ранее считающаяся мифом, действительно существует. 236

Шоу-бизнес Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider. 6