Общество
Piter.tvВ Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний
Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру". Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня.
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Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.Фонтанка.Ру05:53
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В Смольном назвали причину роста числа внебольничных пневмоний в Петербурге
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