Коронавирус

РБКРБКВласти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает ТАСС. По ее словам, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев в Сочи.
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Первые пляжи в Сочи могут открыться уже 1 июня

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Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

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Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Авто

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В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

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Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта

Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

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Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер

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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
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ФБР нашло следы «Аль-Каиды» в расстреле на американской авиабазе

ФБР нашло улики, подтверждающие, что расстрел на американской авиабазе в штате Флорида в декабре 2019 года связан с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).
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Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК

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