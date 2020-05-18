Коронавирус
РБКВласти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает ТАСС. По ее словам, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев в Сочи.
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Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В регионе субсидию получают малоимущие семьи, которые тратят больше 22% общих доходов на оплату услуг ЖКХ.
63.ru вчера в 11:15
Игры
Создатели Minecraft переименовали компанию в честь 11-летия
Экономика сегодня 06:51
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.
Lenta.ru 09:14
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Экономика
В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть
Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.
ТАСС 08:47
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой 06:47
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила любовь на съемках шоу «Танцы со звездами»
Знакомство произошло на съемках шоу «Танцы со звездами», участницей которого является Варнава.
Городовой 04:20
Футбол
«Челси» намерен получить за Жоржиньо 70 миллионов евро
Итальянское издание Tuttosport сообщило сумму, за которую лондонский "Челси" согласится расстаться с полузащитником сборной Италии Жоржиньо, которым активно интересуется "Ювентус", тренер которого Маурицио Сарри работал с игроком в лондонском клубе, а также в "Наполи".
Sport.ru 03:59
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Армия и оружие
Российские военные вернулись в РФ из Сербии
Вести ФМ 16 мая в 08:41
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек
Екатеринбург, 18 мая 2020, 11:13 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:13
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06