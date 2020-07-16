Коронавирус

Чемпионат-РостовЧемпионат-РостовВ «Сочи» 9 случаев заражения, играть молодёжным составом не стали

Напомним, в первый после возобновления тур Сочи отказались переносить игру, сославшись на отсутствие резервных дней в календаре. Тот матч Ростов сыграл молодёжным составом и проиграл 1:10.
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с чего всё началось

Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.
Спорт-Экспрессвчера в 09:18

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Тренер «Сочи»: Можно перенести матч с «Тамбовом» на резервный день

LiveSport.ruвчера в 12:41

Федотов – о матче «Тамбов» - «Сочи»: «Мы не настаиваем на переносе»

Евро-футбол.рувчера в 10:35

Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Спорт-Экспрессвчера в 09:18

В «Сочи» предложили перенести игру с «Тамбовом на резервный день

ProstoProSportвчера в 10:12

Федотов: Почему бы не перенести игру с «Тамбовом» на резервный день?

Нева Спортвчера в 09:57

Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату

Metaratingsвчера в 09:40

Главный тренер «Сочи»: почему бы не перенести матч с «Тамбовом»?

РИА Новостивчера в 10:24
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:20, Ашберн
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Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
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Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
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Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России

Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
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РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Пакет законопроектов и проект постановления правительства, которые закрепляют за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей, прошли антикоррупционную экспертизу.
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

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Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
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Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
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Участником байк-фестиваля в Крыму станет краснодарский мотоклуб

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ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

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Mercedes помог Xiaomi в разработке специальной версии электросамоката

Новый электросамокат Xiaomi обладает дальностью хода 45 км, максимальная скорость составляет 25 километров в час.
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект

Ученые изучили технологии глубокого обучения искусственного интеллекта с использованием данных спутникового дистанционного зондирования, в результате чего изобрели модель прогнозирования океанской нестабильности.
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Игры

Crytek показала игровой процесс Crysis Remastered на Nintendo Switch

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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

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Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках

Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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Насторожить должны появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых наростов, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, пишет "РГ".
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Мосгорсуд оставил Фургала под стражей в «Лефортово» на два месяца

Москва, 16 июля 2020, 12:23 — REGNUM Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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Владимир Валентинович Федотов
Футболист
Советский и российский футболист. Тренер. Является главным тренером футбольного клуба «Сочи».
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