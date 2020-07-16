Коронавирус
Чемпионат-РостовВ «Сочи» 9 случаев заражения, играть молодёжным составом не стали
Напомним, в первый после возобновления тур Сочи отказались переносить игру, сославшись на отсутствие резервных дней в календаре. Тот матч Ростов сыграл молодёжным составом и проиграл 1:10.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.Спорт-Экспрессвчера в 09:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Спорт-Экспрессвчера в 09:18
Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату
Metaratingsвчера в 09:40
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:20, Ашберн
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
В Нью-Йорке, по информации департамента здравоохранения на 16 июля, умерли 18 754 заразившихся.
РБК 08:50
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Гаджеты
Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку
С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Здоровье
Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России
Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Пакет законопроектов и проект постановления правительства, которые закрепляют за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей, прошли антикоррупционную экспертизу.
Тарантас Ньюс 04:40
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Гаджеты
Mercedes помог Xiaomi в разработке специальной версии электросамоката
Новый электросамокат Xiaomi обладает дальностью хода 45 км, максимальная скорость составляет 25 километров в час.
Evo-rus.com 07:58
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Наука
Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект
Ученые изучили технологии глубокого обучения искусственного интеллекта с использованием данных спутникового дистанционного зондирования, в результате чего изобрели модель прогнозирования океанской нестабильности.
Evo-rus.com 06:13
Игры
Crytek показала игровой процесс Crysis Remastered на Nintendo Switch
The GEEK 14 июля в 08:45
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Политика
Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках
Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:48
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Медики назвали признаки, указывающие на скорый инфаркт
Насторожить должны появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых наростов, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, пишет "РГ".
Вести.Ru 07:46
Общество
Мосгорсуд оставил Фургала под стражей в «Лефортово» на два месяца
Москва, 16 июля 2020, 12:23 — REGNUM Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Происшествия
Адвокат сообщил о новых делах против основателя «Омбудсмена полиции»
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются еще два уголовных дела, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
РБК 07:21