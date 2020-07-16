Коронавирус

Чемпионат-РостовЧемпионат-РостовВ «Сочи» 9 случаев заражения, играть молодёжным составом не стали

Напомним, в первый после возобновления тур Сочи отказались переносить игру, сославшись на отсутствие резервных дней в календаре. Тот матч Ростов сыграл молодёжным составом и проиграл 1:10.
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с чего всё началось

Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.
Спорт-Экспрессвчера в 09:18

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Тренер «Сочи»: Можно перенести матч с «Тамбовом» на резервный день

LiveSport.ruвчера в 12:41

Федотов – о матче «Тамбов» - «Сочи»: «Мы не настаиваем на переносе»

Евро-футбол.рувчера в 10:35

Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Спорт-Экспрессвчера в 09:18

В «Сочи» предложили перенести игру с «Тамбовом на резервный день

ProstoProSportвчера в 10:12

Федотов: Почему бы не перенести игру с «Тамбовом» на резервный день?

Нева Спортвчера в 09:57

Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату

Metaratingsвчера в 09:40

Главный тренер «Сочи»: почему бы не перенести матч с «Тамбовом»?

РИА Новостивчера в 10:24
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По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
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Армия и оружие

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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

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С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

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"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

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Владимир Валентинович Федотов
Футболист
Советский и российский футболист. Тренер. Является главным тренером футбольного клуба «Сочи».
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