Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.

с чего всё началось

Напомним, в первый после возобновления тур Сочи отказались переносить игру, сославшись на отсутствие резервных дней в календаре. Тот матч Ростов сыграл молодёжным составом и проиграл 1:10.

В «Сочи» 9 случаев заражения, играть молодёжным составом не стали

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